Днем боевики для провокации обстреливали позиции сил АТО

Об этом говорится в вечернем сообщении пресс-центра АТО. «Боевики вели неприцельный беспокоящий огонь из стрелкового оружия, его целью является провокация украинских военных на ответ, который тут же бы зафиксировали российские телеканалы, чтобы обвинить украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня», - говорится в сообщении.

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В то же время украинские военнослужащие продолжают укреплять свои позиции и восстанавливать боеспособность, несут службу на блокпостах, а также принимают участие в налаживании мирной и спокойной жизни на Донбассе. В частности, в городе Дебальцево вводится совместное патрулирование. Военнослужащие дислоцированных здесь частей вместе с местными правоохранительными органами будут заниматься охраной общественного порядка в городе.