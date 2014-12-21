Под Мариуполем террористы обстреляли украинских военных
12:15, 21 декабря 2014Политика
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Вчера около 23.30 под Мариуполем в районе населенного пункта Николаевка террористы открыли огонь по позициям украинских военных.
Обстрел украинских позиций велся с целью провокации / 0629
Как сообщает сайт "0629", об этом заявил начальник пресс-службы сектора "М" Дмитрий Горбунов.
По его словам, обстрел украинских позиций велся с целью спровоцировать ответный огонь.
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"Боевики стреляли из автоматов и пулеметов. В ответ украинские солдаты не стреляли, придерживаясь условий "режима тишины", - сказал Горбунов.
Как сообщал УНИАН, 9 декабря в зоне АТО был объявлен «день тишины», который был продлен, но террористы нарушали режим прекращения огня, хоть уменьшили интенсивность обстрелов.
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