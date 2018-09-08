События недели: версия читателей УНИАН - ликвидация Захарченко, экокатастрофа в Крыму и «скромный» гражданин Порошенко

На уходящей неделе наши читатели больше всего следили за событиями, развернувшимися в Донецке после ликвидации главаря «ДНР» Александра Захарченко. Напомню, в прошлую пятницу Захарченко отправился в ад после неудачной попытки помянуть Кобзона в местном кафе под названием «Сепар». В забегаловке сработало взрывное устройство, заложенное в один из осветительных приборов. Вместе с Захарченко был убит один из его охранников. Кроме того, был ранен его подельник, местный «министр доходов» Александр Тимофеев по прозвищу «Ташкент». Впоследствии появились сообщения, что он отправился вслед за Захарченко, однако эти надежды расстаяли после того, как он, живой и немножко потрепанный, явился на похороны своего дружка.

Кстати, судя по сообщениям ряда СМИ, целью был не Захарченко, а именно Тимофеев. Мол, убивать Захарченко было бессмысленно, поскольку он собирался покинуть пост главаря псевдореспублики в сентябре и многие знали о его уходе. А вот Тимофеев якобы насолил многим и в последнее время имел конфликты с командирами и группами «ДНР». Помимо этого «Ташкент», как писали в СМИ, «подчинил себе лично весь оборот угля на территории «ДНР» и денежных средств за его реализацию».

Согласно сообщениям, он реализовывал уголь на подконтрольные украинской власти территории, и заработал на этом более миллиарда рублей. Кроме того, Тимофеев «крышевал» контрабанду контрафактных товаров в Россию и разворовывал «гумконвои» из РФ, а также занимался рейдерством предприятий. Один из «отжатых» бизнесов он подарил своему другу и «родственнику по линии первой жены» - Захарченко. В общем, обиженных им и недовольных было не меньше, чем у самого Захарченко. Хотя, удивляться тут нечему, два сапога – пара.

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Так или иначе, Тимофеев жив, а Захарченко нет. Так что все теперь будет крутиться именно вокруг него. Кто его убил – точно неизвестно. И, скорее всего, в ближайшее время об этом никто не узнает. Его ликвидация стоит в одном ряду с теми же Гиви, Мотороллой и прочими шакалами. В России и «ДНР» ожидаемо обвинили в этом «преступлении против человечества» «украинских карателей», науськанных «киевской хунтой». В Киеве же прогнозируемо кивают на Москву, объясняя, что это Кремль зачищает свидетелей своих преступлений на Донбассе. Хочется, конечно, верить в наши неуловимые украинские спецслужбы, которые, как израильтяне, могут уничтожать врагов и предателей в любой точке мира, но здравый смысл указывает все же на то, что искать заказчиков и исполнителей надо либо в «ДНР», либо в Москве.

С ликвидацией Захарченко вакантное кресло главаря «ДНР» занял бывший проворовавшийся менеджер «Шахтера» Дмитрий Трапезников, который ранее отвечал за внутреннюю и социальную политику. «Жаден и корыстолюбив, ему приписывают не намного меньшее число «отжимов», чем Тимофееву-«Ташкенту», также, как мастер по работе с «Шахтером», курировал гуманитарку на «Донбасс-арене», да и вообще российскую гуманитарную помощь. Сложно даже представить, сколько там можно было наварить», - так охарактеризовал эту персону один из журналистов.

Рулил псевдореспубликой Трапезников, правда, недолго – всего несколько дней, после чего был заменен на «председателя парламента» террористов Дениса Пушилина. Он стал временно исполняющим обязанности главаря «ДНР», пока на самых честных и народных «выборах» не изберут очередного вождя. В российских СМИ со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщали, что там вернулись к идее проведения одновременных «выборов» в «ДНР» и «ЛНР». Позднее эта информация подтвердилась. «Парламентами» луганских и донецких боевиков было принято решение провести «выборы» 11 ноября. Вполне вероятно, что на них к власти придут совсем новые личности, не сильно запятнавшие себя кровью, с которыми Киев якобы сможет начать вести хоть какой-то диалог…

Также наши читатели интересовались, что же там такого стряслось в оккупированном Крыму. А на аннексированном Россией полуострове – настоящая экологическая катастрофа. Как стало известно, на севере Крыма, около города Армянск, произошел серьезный выброс ядовитых химикатов. В домах и квартирах жителей Армянска и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы стали покрываться липкой ржавчиной, деревья и другая растительность вымерли, на огородах пропал урожай. Также появились сообщения о том, что в окрестностях начали умирать животные и птицы.

Очевидцы сообщают о резком и едком запахе. Жители Армянска почувствовали массовое недомогание, тошноту, головокружение и головную боль. У многих появился кашель, люди жаловались на жжение в носу и дыхательных путях, а также сыпь. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений в медучреждения, в аптеках наблюдается дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Дело приобрело настолько серьезные масштабы, что замолчать проблему, по крайней мере, на региональном уровне, не удалось, и оккупанты решили остановить работу завода «Титан» на две недели (но остановили ли – большой вопрос, так как проконтролировать это нет никакой возможности). На данный момент в Армянске проводится массовая эвакуация населения, детсады и школы закрыты.

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Оккупанты всю вину свалили, как всегда, на Украину. Мол, химический выброс произошел с кислотонакопителя завода «Титан» из-за жары и отсутствия воды. А все потому, что Украина-де перекрыла Северо-Крымский канал. В то же время у Киева – другая информация. У нас сообщают, что причиной химического выброса могли стать даже учения ВС РФ, во время которых проводились стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов. В результате стрельб снаряды могли попали в технологические емкости, что привело к высвобождению и смешиванию опасных веществ.

Но что в Крыму произошло на самом деле – неизвестно. Независимым журналистам туда не попасть, а доверять пропагандистам из РФ – себя не уважать.

Пока РФ пытается переложить вину с больной головы на здоровую, кислотные дожди достигли материковой Украины. В Херсонской области из ряда населенных пунктов вывезли детей. Также были закрыты два пропускных пункта на границе с оккупированным Крымом.

Кроме этих историй, наши читатели интересовались приключениями Петра Порошенко, вынужденного (видимо, своими политехнологами) как обычный человек лететь из Лондона в Киев – самым простым рейсовым самолетом. Президента Украины «совершенно случайно» сфотографировали в обычном рейсовом самолете из Лондона в Киев в момент, когда он собственноручно кладет чемодан на полку.

«Друзья летели сегодня из Лондона в Киев British Airways и были удивлены, встретив необычного пассажира. Он всем улыбался, сам складывал на полку свои вещи и вообще удивил простотой. P. S. Порошенко видимо возвращался из США, где как пишут СМИ, был на прощании с Маккейном», - написал один из пользователей Фейсбук.

«Совершенно случайно» об этом узнал телеканал «Прямой», и решил снять целый восторженный сюжет о президенте, который «удивил своей простотой». Вот, смотришь сюжет, и думаешь: как же нам все-таки повезло с президентом. И слезы умиления сами катятся по щекам.

Видео: Телеканал Прямий

Однако в соцсетях «простоту» Порошенко оценили совершенно иначе. Пользователи не остались равнодушны к такому «героическому» поступку главы государства, как полет в обычном самолете с простыми людьми, и решили потроллить президента. Одни заподозрили, что Петр Алексеевич роется в чужом багаже, другие увидели в пассажирах по соседству его охрану или «прислугу», третьи вообще призывали не удивляться происходящему, объясняя это тем, что Порошенко, после злополучного отдыха на Мальдивах, немного поиздержался, вот и приходится владельцу Липецкой фабрики экономить.

В общем, полет народной фантазии оказался неудержим, после комментариев еще и фотожабы подоспели. Так что тем, кто хочет улыбнуться, рекомендую перейти по ссылке, там много забавного на эту тему.

На этом фоне наши читатели пропустили историю о том, как генпрокурор Юрий Луценко вляпался в очередной скандал, который в дальнейшем может ему больно аукнуться. Как стало известно, подчиненные этого стража закона, по решению суда, получили доступ к телефону журналистки Радио «Свобода», руководителя программы журналистских расследований «Схемы» Натальи Седлецкой.

И ладно бы, если она фигурировала в каких-то незаконных делах. Так нет же. Доступ судом был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении гостайны директором НАБУ Артемом Сытником. Аргументировали необходимость получения доступа тем, что сама журналистка отказалась предоставлять информацию о времени встречи с руководством НАБУ.

И вот тут есть первый нюанс – в Уголовном процессуальном кодексе есть прямая норма, говорящая о том, что журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

Второй нюанс – ГПУ запросила и получила по решению суда доступ к данным журналистки за целых 17 месяцев. За это время редакция «Схем» провела и опубликовала ряд антикоррупционных расследований о таких известных особах как Порошенко, Аваков, Гройсман и прочих, не менее достойных людях, включительно с деятельностью… генерального прокурора Украины. И здесь вопрос – а что же искал Луценко и его подельники, простите, подчиненные, в данных журналистки за эти полтора года?

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В общем, скандал поднялся нешуточный. В журналистской среде Луценко запинали все, кому не лень. Генпрокурор засуетился и позвал журналистку на закрытую встречу «без камер и диктофонов». В ответ Радио «Свобода» ему объяснили, что никто на кулуарные разговоры не пойдет, поскольку в данном деле есть общественный интерес, соответственно, тот факт, что генпрокурор хочет обсуждать его в своем кабинете за закрытыми дверями, а не в прямом эфире, вызывает беспокойство и подозрения. И предложили дать открытый комментарий по делу в прямом эфире, вместо проведения встречи в кулуарном формате. Луценко в ответ заявил, что «шоу-программ из рабочего кабинета делать не будет», фактически, послав журналистов подальше.

На этом дело, быть может, и закончилось бы. Журналисты бы еще немного пошумели, и все спустилось на тормозах. Но тут к скандалу подключилось посольство США. Там сделали заявление, что украинская власть должна поддерживать независимую журналистику, и выразили беспокойство, что решение суда о доступе к данным из мобильного телефона главного редактора программы расследований «Схемы» может иметь неблагоприятное влияние на борьбу с коррупцией в Украине.

В переводе с дипломатического языка на человеческий это означает, что, если так и дальше будет продолжаться, у виновников процесса могут появиться серьезные проблемы. Учитывая уровень влияния на нашу власть их заокеанских партнеров, и тот факт, что ранее у Луценко уже якобы были проблемы с въездом в США, можно предположить, что генпрокурор в день выхода этого заявления очень сильно напрягся. Что он будет делать в дальнейшем – неизвестно, но уже понятно, что эта власть уже основательно побила горшки с журналистской братией. А накануне выборов – это большая ошибка.

Также наши читатели проигнорировали и очередную инициативу президента, решившего переписать Конституцию, дабы закрепить в Основном законе курс в ЕС и НАТО. По словам «женщины третьего тысячелетия», жены генпрокурора и кумы гаранта, работающей в ВР народным депутатом и представителем президента Ирины Луценко, Порошенко в скором времени внесет в Раду свой проект изменений в Конституцию.

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У некоторых экспертов это уже вызвало вопросы, мол, почему нельзя двигаться в НАТО и ЕС без потуг переписать Конституцию? У нас, мол, уже есть целый ворох документов - от решений СНБО до указов президента времен Кучмы и Ющенко - в которых говорится о том, что наша цель – евроатлантическая интеграция.

Однако на самом деле такое предложение, пусть даже от президента, не лишено здравого смысла. Дело в том, что, закрепив подобные устремления Украины в ее Основном законе, можно минимизировать откат страны снова к дружбе с Россией. Поскольку такие изменения серьезно ограничивают возможности по вступлению в какие-нибудь «Таежные союзы» и им подобные организации. Это всегда можно будет заблокировать, поскольку будет противоречить основному закону.

К тому же, кто бы ни пришел к власти на следующих выборах, убрать из Конституции нормы о евроинтеграции и евроатлантическом курсе будет гораздо сложнее, чем отменить решение СНБО новым решением СНБО или закон, принятый Верховной Радой, новым законом.

Другой вопрос, что у нас сегодня Конституцию, как и другие законы, властьимущие и так не шибко исполняют.

Также наши читатели пропустили и новость об очередном повышении НБУ учетной ставки. Еще в июле она была поднята до 17,5%. На этой неделе, спустя пару месяцев, до 18%. Основная причина – пора спасть гривню от уже приобретшей серьезные очертания глубокой девальвации. На данный момент украинская национальная валюта падает быстрее, чем того ожидал рынок.

Риски, которые заставили НБУ принять это решение, с лета никуда не подевались. Это - высокие инфляционные ожидания, неопределенность с МВФ, низкий уровень доверия к нам со стороны иностранных инвесторов и высокий потребительский спрос.

Однако, как известно, у медали две стороны. Повышение учетной ставки помогает обуздать инфляцию, делая деньги более «дорогими». Вот только это замедляет нашу экономику, поскольку кредиты для бизнеса и населения станут еще недоступнее. Так что затягивайте пояса потуже, впереди нас ждут нелегкие времена.

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН