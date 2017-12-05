Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не прибыл в США на Глобальный форум по возвращению активов, одной из центральных тем которого будет возвращение украинских активов.

Об этом из Вашингтона 4 декабря сообщает журналистка Радио Свобода Наталья Седлецкая.

Еще три государства - Нигерия, Шри-Ланка и Тунис - возврат активов в которых также будет рассматриваться на форуме, представлены на высоком уровне. Делегации возглавляют генеральные прокуроры и министры юстиции, которые принимают участие в главной панели на открытии мероприятия.

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Председательствует на официальном открытии министр юстиции США Джефф Сешнс. По должности в американской иерархии он является также генеральным прокурором страны.

Украину на вступительной сессии форума вместо Луценко официально представляет посол Украины в США Валерий Чалый.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной проку

"Интересная история также произошла с заместителями, которых Луценко якобы делегировал вместо себя, но которые также в буквальном смысле "не доехали" на открытие", - пишет Седлецкая на странице в Facebook.

5 декабря к участию в форуме должен присоединиться заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"За то, что якобы ему не открыли вовремя визу, вместо него на открытие вперед отправили другого заместителя генпрокурора, Дмитрия Сторожука. По моей информации, он даже вылетел из Киева до Вашингтона еще в субботу, но... не долетел. Просто не сел на самолет на стыковке в Стамбуле", - отмечает корреспондент Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, ранее посол Украины в США Валерий Чалый выразил намерение уладить конфликт между руководством ГПУ и НАБУ во время визита представителей этих ведомств в американскую столицу Вашингтон.

Напомним, 30 ноября в НАБУ заявили, что накануне во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя Государственной миграционной службы оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием».

По информации НАБУ, чиновник миграционной службы неоднократно озвучивала требование о получении «поощрения» в сумме 30 тыс. долларов США - сначала за положительное решение вопроса о предоставлении иностранцу гражданства Украины, а впоследствии - за предоставление вида на жительство на территории Украины.

Также в бюро отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

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В НАБУ выразили убеждение, что «имеет место спланированная диверсия» против работников бюро и САП, реализованная «СБУ и санкционированная генеральным прокурором Украины».

В свою очередь, первый заместитель председателя ГМС Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ по предложению взятки. Она сообщила, что мужчина, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждает, что отказала мужчине, однако тот продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

В тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что агенту НАБУ объявят о подозрении по ст. 370 (провокация взятки) и ст. 369 (дача взятки) Уголовного кодекса Украины. По его мнению, что работники НАБУ совершили провокацию против чиновника миграционной службы.