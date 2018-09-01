Возглавивший "ДНР" Трапезников оказался бывшим менеджером "Шахтера"

Дмитрий Трапезников работал в ФК "Шахтер" в 2001-2005 годах.

Так называемую "ДНР " возглавил бывший менеджер «Шахтера».

Как сообщил журналист Никита Синицин в Facebook, Дмитрий Трапезников работал в ФК "Шахтер" в 2001-2005 годах, управлял фан-движением клуба. Был уволен из клуба за махинации.

Участвовал в оккупации Донецкой области с самого начала. В "ДНР" отвечал за внутреннюю и социальную политику.

"Жаден и корыстолюбив, ему приписывают не намного меньшее число "отжимов", чем Тимофееву-"Ташкенту", также как мастер по работе с "Шахтером" курировал гуманитарку на "Донбасс-арене", да и вообще российскую гуманитарную помощь. Сложно даже представить, сколько там можно было наварить", - отметил он.

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Напомним, 31 августа в результате взрыва в ресторане погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко. Российские СМИ также сообщили, что в результате взрыва ранения получил "министр доходов и сборов ДНР" Александр Тимофеев. Так называемые "правоохранители" самопровозглашенной "ДНР" заявили, что задержали "украинских диверсантов", которые, вероятно, причастны к покушению на Захарченко. Но в СБУ эту информацию не подтвердили.