Порошенко внесет в Раду проект изменений в Конституцию для закрепления курса Украины в Евросоюз и НАТО

Также будет предложено исключить положение, предусматривающее использование военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований на условиях аренды.

Президент Петр Порошенко внесет в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического направления развития государства.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента представитель президента в ВР Ирина Луценко.

«Будут внесены изменения в ст. 85, 102, 116, предусматривающие ответственность Верховной Рады Украины, президента Украины и Кабинета министров Украины относительно закрепления европейского, евроатлантического направления», - сказала она.

Луценко отметила, что также будут предлагаться изменения в преамбулу Конституции.

Кроме того, по ее словам, будет предложено исключить положение, предусматривающее использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных воинских формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами. Луценко уточнила, что речь идет о пребывании Черноморского флота России на территории украинского Крыма.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент заявил, что поручил подготовить проект изменений в Конституцию в части закрепления в Основном законе стратегических целей Украины - членства в Евросоюзе и Североатлантическом Альянсе.

9 августа Порошенко сообщил, что в сентябре внесет на рассмотрение ВР проект соответствующих изменений в Конституцию.