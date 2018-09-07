Брюссель скептически отнесся к поправкам в Конституцию Украины по ЕС и НАТО - Deutsche Welle

Европейский союз довольно скептически отреагировал на инициативу президента Украины Петра Порошенко законодательно закрепить курс на евроинтеграцию в Конституции державы; так, в Брюсселе не считают, что сейчас актуально говорить даже о перспективе членства Украины в Евросоюзе, а что касается перспектив членства в НАТО, речи о Плане действий относительно членства Украины (ПДЧ) "и близко не идет".

Об этом сообщает Deutsche Welle в четверг, 6 сентября. С одной стороны, информирует издание, возможно, все дело в том, что инициатива Порошенко еще не привлекла к себе значительного внимания со стороны евроструктур, так как она только на ранних этапах. Но с другой стороны, даже те, кто поддерживает европейскую и евроатлантическую перспективу для Украины, без какого-либо энтузиазма восприняли идею изменения конституции.

Читайте такжеВ Раде обнародовали текст изменений в Конституцию о курсе Украины в Евросоюз и НАТО

"Мы убеждены, что большинство людей смотрит в направлении Европы. И мы имеем это убеждение независимо от того, закреплено это в Конституции или нет", - отметил представитель фракции Европейской народной партии, постоянный докладчик Европарламента относительно Украины Михаэль Галер, комментируя эту инициативу. Несмотря на то, что Галер является сторонником евроинтеграции Украины, политик задается вопросом - а действительно ли необходимость закреплять такое желание в Основном законе?

Депутат от социал-демократов Кнут Флекенштайн заявил, что украинцы сами решают, что и как прописывать в своей Конституции, но предложил все-так сосредоточиться "на работе сегодняшего дня".

"Впрочем, я предпочитаю, чтобы мы вместо разговоров о мечтах о завтра сосредоточивались на сегодняшней работе. Есть достаточно работы, чтобы сначала имплементировать соглашение об ассоциации", - отметил член комитета Европарламента по иностранным делам.

Известный сторонник европейской Украины Ребекка Хармс из фракции Зеленых называет Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной "чрезвычайно важным" шагом.

"Реализация того, о чем уже договорились, является путем, которым Украина в конце концов сможет добиться членства в ЕС", - заявила она в интервью DW.

Впрочем, и Хармс также считает, что Украине нужны немного другие изменения. Например, новый закон о выборах.

"Реформа избирательного права стабилизировала бы демократию в Украине и укрепила бы фундамент для курса на Евросоюз", - говорит политик из Германии.

Проще всего прокомментировали ситуацию в пресс-службе НАТО, процитировав резолюцию саммита НАТО в Брюсселе.

"Мы незыблемы в нашей поддержке права Украины решать свое будущее и внешнюю политику самостоятельно и без вмешательства извне. В свете вновь заявленных стремлений Украины к членству в НАТО, мы верны нашим решением, принятым на саммите в Бухаресте", - говорится в той части резолюции, которая касается Украины.

Галер, кстати, считает не очень правильным намерение Порошенко провести референдум относительно членства в НАТО, которое он постоянно озвучивает, и предупреждает: в Европе уже не раз случались ситуации, когда референдумы становились площадкой для высказывания недовольства властью.

"Если люди недостаточно довольны правительством, то какой бы вопрос этот правительство не поставил, люди сперва говорят "Нет!", - объясняет депутат.

Но есть риски даже и без проведения референдума. Галер выражает надежду, что в Верховной Раде во время голосования во втором чтении найдутся 300 голосов "за".

"Если же не найдутся, то это выставит в негативном свете истинное позиционирование (относительно поддержки европейской и евроатлантической интеграции в Украине)", - предупреждает немецкий политик.