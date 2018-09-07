МИД отреагировало на планы России после ликвидации Захарченко провести в ОРДО псевдовыборы

МИД Украины призывает международное сообщество предоставить четкую оценку таким действиям Кремля и усилить давление на РФ.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что проведение Российской Федерацией как государством-оккупантом так называемых выборов на оккупированной части Донбасса грубо нарушит Минские соглашения, которые призваны на мирное урегулирование вооруженного конфликта на востоке Украины, спровоцированного российскими наемниками и боевиками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД в связи с намерением оккупационной администрации РФ на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины провести так называемые «внеочередные выборы»

"В связи с появлением в российских средствах массовой информации сообщений о намерении оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины провести так называемые «внеочередные выборы» главарей боевиков и их нелегитимных представительских органов Министерство иностранных дел Украины заявляет, что такие действия Кремля грубо нарушают обязательства Российской Федерации как стороны Минских договоренностей", - отметили в МИД.

"В случае проведения фейковых «внеочередных выборов» их результаты будут юридически ничтожными, не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом", - заявили дипломаты.

"Вместе с тем, эти провокационные действия России сознательно подрывают Минские договоренности и будут способны свести на нет упорные международные усилия по урегулированию ситуации, возникшей в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации ею части суверенной территории нашего государства", - отметили в МИД.

В этой связи подчеркивается, что "вся ответственность за постоянное блокирование и торпедирование процесса мирного урегулирования будет возложена на Российскую Федерацию".

"Призываем международных партнеров дать четкую оценку таким действиям Кремля и усилить политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию, в том числе путем введения против нее дополнительных санкций, чтобы заставить ее вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. Со своей стороны, Украина остается верной мирному урегулированию ситуации на Донбассе на основе Минских договоренностей", - заявили дипломаты.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на ТАСС, так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности председателя «республики» Дениса Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы председателя «ДНР» и парламента».