Во время похорон открыли гроб с телом главаря "ДНР" Захарченко (фото)
Гроб с телом главаря "ДНР" Александра Захарченко открыли на кладбище во время похорон 2 сентября.
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Это, как сообщают "Новости Донбасса", сделали для того, чтобы близкие террориста могли с ним попрощаться. Похороны состоялись на кладбище "Донецкое море".
Фотографию опубликовал корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц в своем Telegram.
Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.
Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.
В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.
В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.