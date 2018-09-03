Во время похорон открыли гроб с телом главаря "ДНР" Захарченко (фото)

Захарченко похоронили на кладбище "Донецкое море".

Гроб с телом главаря "ДНР" Александра Захарченко открыли на кладбище во время похорон 2 сентября.

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Это, как сообщают "Новости Донбасса", сделали для того, чтобы близкие террориста могли с ним попрощаться. Похороны состоялись на кладбище "Донецкое море".

Фотографию опубликовал корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц в своем Telegram.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.