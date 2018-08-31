После смерти Захарченко боевиков "ДНР" возглавил террорист Трапезников

До настоящего времени Трапезников был "вице-премьером ДНР".

В связи со смертью Александра Захарченко исполняющим обязанности "главы ДНР" стал Дмитрий Трапезников.

Как сообщают подконтрольные боевикам СМИ, до настоящего времени Трапезников был " заместителем Председателя Совета Министров ДНР".

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По информации на ресурсах боевиков, Трапезников родился 12 апреля 1981 года в городе Краснодаре (Россия). В 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк.

С началом российской агрессии на Донбассе воевал против Украины в составе вооруженных формирований «ДНР». В апреле 2016 года был назначен исполняющим обязанности «вице-премьера ДНР».

Напомним, сегодня главаря "ДНР" Александра Захарченко подорвали в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Лидер боевиков скончался в больнице, куда его доставили после взрыва.

Справка УНИАН. Александр Захарченко - пророссийский террорист, главарь так называемой "ДНР". Во время пророссийских выступлений на востоке Украины руководил донецким отделением харьковского бойцовского клуба «Оплот».

16 апреля 2014 возглавил группу боевиков, которые заняли здание донецкой городской администрации. В мае 2014 был назначен «военным комендантом» захваченного боевиками Донецка. Впоследствии назначен на должность «заместителя министра внутренних дел ДНР». В августе сменил на посту председателя Совета Министров «ДНР» Александра Бородая. В ноябре 2014 года, после нелегитимных выборов в "ДНР", непризнанная ЦИК республики объявила, что Захарченко получил победу.

По данным СМИ, в 2010 году Александр Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы. Там ему была официально присвоена II группа инвалидности по психическому заболеванию. В документе медицинского центра отмечается «устойчивые необратимые психические расстройства». Ему было назначено лечение в стационар Харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3. В справке также также отмечается, что действия больного Захарченко «несут угрозу окружающим».

Годы 2010-2013 были изъяты из официальной биографии Захарченко. Однако с 2013 года, как раз после общения с врачами, Захарченко вновь появился в СМИ - уже как активист харьковской пророссийской организации «Оплот».