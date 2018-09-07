Хакеры похитили персональные данные почти 400 тысяч клиентов British Airways (видео)

В результате кибератаки хакеры получили доступ к персональной информации и финансовым операциям пассажиров.

Хакеры украли данные пользователей веб-сайта и мобильного приложения крупнейшей авиакомпании Великобритании British Airways.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ВВС.

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В результате кибератаки хакеры получили доступ к персональной информации и финансовым операциям пассажиров.

В целом речь идет об около 380 тысяч транзакций, которые осуществили клиенты авиакомпании. Однако в British Airways отметили, что хакеры не получили доступ к паспортным данным пассажиров или направлении их путешествий.

Кибератака произошла в период между 21 августа и 5 сентября.

«Нарушения исправлены и веб-сайт работает в нормальном режиме. Мы известили полицию и власть. Мы просим прощения за неудобства, которые вызвало это преступление. Мы заботимся о данных наших клиентов», — заявили в British Airways.

Авиаперевозчик известил всех клиентов, чья информация попала в руки хакеров. Кроме того, авиакомпания призывает всех, кто считает, что его данные также были украдены, связаться со специалистами.

Ранее УНИАН сообщал, что российские хакеры много лет пытались получить доступ к электронным письмам высокопоставленных православных церквей в мире, в том числе Вселенского патриарха Варфоломея.