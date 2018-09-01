Россия зачищает свидетелей своих преступлений на Донбассе - Геращенко

Украинская сторона ожидает от ОБСЕ подробностей вчерашнего взрыва в Донецке.

Убийство главаря "Донецкой народной республики" Александра Захарченко свидетельствует о том, что Российская Федерация зачищает свидетелей своих преступлений на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщила вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Геращенко отметила, что украинская сторона хочет видеть всех главарей боевиков и их кураторов из России на открытом суде в Гааге. Однако Россия зачищает свидетелей своих преступлений.

"Уже 9 месяцев ни слуху, ни духу от еще одного боевика - Плотницкого, судьба его неизвестна. Другого свидетеля преступлений Путина ФСБ зачистила в более радикальный способ", - подчеркнула она.

Читайте такжеВ Госдуме РФ заявили, что убийство Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей

Геращенко также отметила, что ожидает от миссии ОБСЕ более детальной информации об инциденте в Донецке, в результате которого погиб Захарченко.

Как сообщал УНИАН, Геращенко просит ОБСЕ содействовать разблокированию пунктов пропуска на Донбассе.

Отметим, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство главаря "Донецкой народной республики" Александра Захарченко повысит напряженность на Донбассе. Он также заявил, что в Кремле убийство Захарченко расценивают как провокацию.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, в первую очередь, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.