Из опасной зоны на Херсонщине уже вывезли более 100 детей (фото)
Из села Приображенка Каланчакского района Херсонской области вывезли в оздоровительные лагеря 106 детей.
Это село - ближайший населённый пункт к предприятию Крымский титан, ставшего причиной серьёзных экологических проблем.
Дети дошкольного возраста выехали вместе с родителями, школьники - в сопровождении учителей. На протяжении двух недель они будут находиться в Скадовске и в Скадовском районе.
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"Едем всей семьёй, так как здоровье дороже", - говорит жительница села Вера Малиева, мама пятерых детей.
Она рассказала, что в последние дни у всех её детей - недомогания: болит горло, дети жалуются на неприятные ощущения при дыхании.
По словам директора расположенной в селе Приображенка Вадимской средней школы Ольги Ильченко, 41 ученик школы в лагеря не едет. Этих детей родители везут к родственникам.