Из опасной зоны на Херсонщине уже вывезли более 100 детей (фото)

На протяжении двух недель они будут находиться в Скадовске и в Скадовском районе.

Из села Приображенка Каланчакского района Херсонской области вывезли в оздоровительные лагеря 106 детей.

Это село - ближайший населённый пункт к предприятию Крымский титан, ставшего причиной серьёзных экологических проблем.

Дети дошкольного возраста выехали вместе с родителями, школьники - в сопровождении учителей. На протяжении двух недель они будут находиться в Скадовске и в Скадовском районе.

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"Едем всей семьёй, так как здоровье дороже", - говорит жительница села Вера Малиева, мама пятерых детей.

Она рассказала, что в последние дни у всех её детей - недомогания: болит горло, дети жалуются на неприятные ощущения при дыхании.

По словам директора расположенной в селе Приображенка Вадимской средней школы Ольги Ильченко, 41 ученик школы в лагеря не едет. Этих детей родители везут к родственникам.