Решение суда относительно журналистки "Схем" может негативно повлиять на борьбу с коррупцией - посольство США

Американские дипломаты подчеркнули, что украинская власть должна поддерживать независимую журналистику.

Решение суда о доступе к данным из мобильного телефона главного редактора программы расследований «Схемы» (проект Радио Свобода) Натальи Седлецкой может иметь неблагоприятное влияние на борьбу с коррупцией в Украине

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

«Мы обеспокоены тем, что вчерашнее решение суда по журналистке-расследователю Наталье Седлецкой может оказать неблагоприятное влияние на свободу печати и усилия по борьбе с коррупцией в Украине. Украинская власть должна поддерживать независимую журналистику», - подчеркнули американские дипломаты.

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Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре Украины доступ к телефонным данным Седлецкой за период с 19 июля 2016 до 16 ноября 2017 года включительно. Доступ был предоставлен в связи с расследованием дела о возможном разглашении государственной тайны - данных досудебного следствия директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Издание Радио Свобода выразило возмущение по поводу того, что ГПУ через суд получила доступ к СМС, ММС, входящих/исходящих соединений и геолокации телефона Седлецкой. Transparency International Украина назвала решение суда ангажированным и немотивированным. В ГПУ заявили, что телефонные разговоры Седлецкой слушать не будут.

По словам Седлецкой, 4 сентября Луценко пригласил ее на конфиденциальную беседу через своего пресс-секретаря Ларису Сарган. Журналистка же заявила о невозможности закрытой встречи и предложила Луценко дать открытый комментарий в прямом эфире Радио Свобода. Сегодня, 5 сентября, Седлецкая написала в Facebook, что Луценко не захотел публично отвечать на вопросы о доступе следователей к её телефону.

Позже он заявил, что решение суда связано с тем, что журналистка якобы отказалась предоставлять следствию данные о времени встречи с руководством Национального антикоррупционного бюро Украины.

В Европейском Союзе заявили, что считают решение суда по доступу к данным с мобильного телефона Натальи Седлецкой таким, которое нарушает основные свободы средств массовой информации в Украине.

В декабре 2017 года Седлецкую вызывали на многочасовой допрос в Генпрокуратуру по делу против руководителя НАБУ. На допросе она сослалась на прямую норму Уголовного процессуального кодекса, в соответствии с которой журналистов не могут допрашивать в качестве свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.