ГПУ расследует факт вероятного разглашения секретных документов Сытником - Луценко

Генеральная прокуратура Украины расследует факт возможного разглашения секретных документов директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко журналистам на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

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"Зарегистрировано производство по факту возможного разглашения секретных документов, о чем сделала соответствующее заявление народный депутат (народный депутат из фракции "Народный фронт" Елена Масорина - УНИАН), а затем лицо, считающее себя потерпевшим. Наверное, вы видели эти пленки, на которых человек, похожий на господина Сытника, перед рядом журналистов зачитывает материалы, полученные в ходе санкционированного судом прослушивания одной женщины", - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября народный депутат Украины Антон Геращенко (фракция "Народный фронт") на заседании парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обнародовал запись якобы разговора директора НАБУ Артема Сытника, в котором разглашаются материалы прослушивания жены прокурора Константина Кулика.

Геращенко заявил, что запись разговора на днях появилась в Интернете. «(На ней) человек с голосом, похожим на голос директора НАБУ Артема Сытника, зачитал нескольким неизвестным лицам, которые, вероятно, не имеют доступа к государственной тайне, материалы прослушивания жены прокурора Кулика», - сказал он.

Депутат призвал Генпрокуратуру Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру проверить подлинность этих записей, и в случае их правдивости расследовать нарушения законодательства Сытником.