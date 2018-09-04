Собирался сдать Донбасс Путину: в Украине рассказали о новом главаре "ДНР"

По словам кооридинатора группы ИС Карина, Трапезников является креатурой ФСБ и прямой противоположностью сообщнику Захарченко по кличке «Ташкент» — Александру Тимофееву.

Преемник убитого главаря террористической организации «ДНР» Александра Захарченко Дмитрий Трапезников еще до начала российской агрессии против Украины в 2014 году готовил Донбасс для оккупации его Россией.

Об этом рассказал координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин, передают "Факты".

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«Он подходит всем, поскольку либо как подставное лицо, либо в другом формате сотрудничал практически со всеми представителями бандитских элит, которые руководили Донбассом до оккупации и де-факто готовили его для сдачи Путину», — заявил он.

По его словам, Трапезников является креатурой ФСБ и прямой противоположностью сообщнику Захарченко по кличке «Ташкент» — Александру Тимофееву.

«Поэтому уже сейчас можно говорить о том, что успешный „фейерверк“ в кафе „Сепар“ стал социальным лифтом лично для Трапезникова», — сказал Карин.

Как сообщал УНИАН, после смерти Захарченко боевиков "ДНР" возглавил террорист Трапезников. До настоящего времени Трапезников был "вице-премьером ДНР".

Напомним, 31 августа главаря "ДНР" Александра Захарченко подорвали в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Лидер боевиков скончался в больнице, куда его доставили после взрыва.