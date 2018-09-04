Названа вероятная причина убийства главаря "ДНР" Захарченко

Роль Захарченко в "ДНР" уже была исчерпана, хотя, на самом деле, никогда не имела реального веса, говорит эксперт.

Устранение главаря "ДНР" Александра Захарченко было спланировано заранее и входило в план Кремля по "спецоперации" в Украине.

На самом деле его персона не была важна российскому оккупанту, а его смерть не будет иметь влияния на развитие событий в нашей стране. Об этом заявил главный редактор сайта "Информационное сопротивление", военный обозреватель Юрий Карин, передает "Обозреватель".

После смерти Захарченко, по его мнению, Россия развернет новый сценарий действий в Украине.

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Его пунктами могут быть становление подконтрольного Кремлю президента, смена Конституции или создание пророссийски настроенного парламентского большинства. Также существует вероятность возвращения оккупированных территорий Украине, однако на условиях России.

То есть роль Захарченко в "ДНР" уже была исчерпана, хотя, на самом деле, никогда не имела реального веса.

"Вопрос о том, что дни Захарченко на посту главы сочтены, уже был на тот момент решен. Более того, уже поработали кремлевские аудиторы, выявившие там коррупцию. И, по некоторым данным, как Захарченко, так и "Ташкент" (так называемый министр доходов и сборов "ДНР". — Ред.) готовились к эвакуации и уже успели вывезти своих близких в Российскую Федерацию", — написал Карин.

Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Боевики на временно оккупированной территории Донецкой области заявили об «украинском следе» в деле об убийстве главаря «ДНР» и задержали 14 человек.

В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего, связанных с распределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и начала мешать.

В МИД РФ в убийстве Захарченко обвинили Украину.