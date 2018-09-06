Фейковые выборы нового главаря «ДНР» могут состояться в ноябре – СМИ

Дату «голосования» могут утвердить в пятницу, седьмого сентября.

Боевики ОРДО могут провести псевдовыборы нового главаря «ДНР» в первой половине ноября, 6-7 числа.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в административных структурах боевиков.

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По словам источника, «депутаты ДНР» могут утвердить дату незаконного голосования 7 сентября.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

После смерти Захарченко боевиков "ДНР" возглавил террорист Трапезников. До настоящего времени Трапезников был "вице-премьером ДНР".