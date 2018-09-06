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Фейковые выборы нового главаря «ДНР» могут состояться в ноябре – СМИ

11:48, 06 сентября 2018
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в административных структурах боевиков.

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По словам источника, «депутаты ДНР» могут утвердить дату незаконного голосования 7 сентября.

Как сообщал УНИАН, главарь "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

После смерти Захарченко боевиков "ДНР" возглавил террорист Трапезников. До настоящего времени Трапезников был "вице-премьером ДНР".

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Теги: #ДНР#выборы