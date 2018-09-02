В Москве были недовольны Захарченко и его "правой рукой" из-за их "ненасытности" - росСМИ

В начале июля Москва потребовала расформировать подконтрольные Захарченку военизированные группировки и отдать все оружие армии РФ.

В Москве была недовольны Александром Захарченко и другими лидерами боевиков "ДНР" из-за их "ненасытности", а также требовали расформировать военизированные группировки "ДНР".

Об этом пишет "Новая газета".

Как сообщает издание, полномочия Захарченко во многом были номинальны - особенно в вопросах войны и мира, которые решались исключительно в Москве. В ведении же Захарченко оставались лишь "хозяйственные аспекты" местной полукриминальной экономики.

Под началом Захарченко действовала военизированная группировка - Республиканская гвардия, основанная на базе местного "Оплота".

Читайте такжеЦелью был не Захарченко: СМИ рассказали, для кого предназначался взрыв в кафе "Сепар"

"После объединения в 2015–2016 годах вооруженных группировок "ДНР" и "ЛНР" в единые армейские корпуса гвардия оставалась единственным крупным формированием, не подконтрольным российским военным кураторам. Не контролировала Москва и многочисленные ведомственные службы безопасности и охраны - такие были почти при каждом министерстве в "ДНР". (...) Местные называли эти ведомственные армии "спецназом по отъему собственности", - пишет издание.

В начале июля Москва потребовала расформировать эти группировки и отдать все оружие армии РФ. В самом Донецке новость восприняли как сигнал о скорой отставке Захарченко. Но, как говорят в Донецке, уходить Захарченко совсем не хотел.

"В руках "ненасытной" пары Захарченко-Тимофеев были сконцентрированы почти все прибыльные бизнесы "республики". Под контролем Ташкента была добыча коксующегося угля и антрацита, а также их транспортировка в Россию - в качестве российского сырья этот уголь затем возвращался в Украину... За свои нехитрые услуги Ташкент взимал "пошлину"... В Донецке говорят, что Тимофеев желал получать "комиссионные", пропорциональные обороту", - пишет издание.

Как рассказал "НГ" один из бывших лидеров проекта "Новороссия", новая экономическая ситуация в Украине привлекала не только Тимофеева и Захарченко, но и завязанные на реэкспортной схеме российские спецслужбы, структуры Януковичей и их "кошелька" Сергея Курченко.

"Пирог резко стал большим, и все хотят себе большую часть, а не цивилизованно делиться. Для Бати же (Захарченко - ред) и Ташкента конфликтовать с крупными рыбами было не по зубам", - говорится в материале "Новой газеты".

Как сообщалось, 31 августа главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка.