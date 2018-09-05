"Шоу делать не буду": Луценко объяснил отказ публично обсуждать доступ ГПУ к телефону журналиста

Ранее главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая заявляет, что Луценко отказался от встречи с ней в прямом эфире.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил отказ от публичного обсуждения доступа ГПУ к телефону журналиста программы "Схемы" Натальи Седлецкой нежеланием участвовать в шоу.

Об этом Луценко написал в комментарии под постом журналистки на странице в Facebook.

В частности, как уже писал УНИАН, Наталья Седлецкая заявила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отказался от встречи с ней в прямом эфире. Перед этим поздно вечером Луценко через своего пресс-секретаря Ларису Сарган пригласил Седлецкую на закрытую встречу без камер и записи по поводу доступа к ее телефону.

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Однако Седлецкая заявила о невозможности закрытой встречи: «Мы против кулуарщины. Поэтому Радио Свобода приглашает Юрия Луценко в это же время в 15:30, вместо кулуарной встречи за закрытыми дверями дать открытый комментарий в прямом эфире нашего СМИ».

Сегодня Седлецкая сообщила, что генпрокурор отказался от публичных комментариев. «Юрий Луценко отказался от прямого эфира Радио Свобода и не захотел публично отвечать на вопросы о доступе следователей к моему телефону», - написала она в Facebook.

В комментарии под этим постом в соцсети Луценко написал, что на встрече якобы должны были присутствовать также народные депутаты.

"Я предложил встречу в присутствии народных депутатов, в частности, главы профильного журналистского комитета", - написал генпрокурор.

"Шоу программ из рабочого кабинета делать не буду", - добавил Луценко в ответ на отказ от публичной дискуссии вместо закрытой встречи.

Накануне Радио Свобода выразило возмущение по поводу того, что Генеральная прокуратура Украины через суд получила доступ к SMS, MMS, входящим/исходящим соединениям и геолокации телефона Седлецкой, которая проходит свидетелем по одному из уголовных дел, на протяжении 17 месяцев.

Как известно, программа «Схемы» освещает вопросы коррупции в высших эшелонах власти.