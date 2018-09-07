«В лифте или в кабаке?»: в сети сделали ставки на смерть нового "главы ДНР" Пушилина

Как сообщалось, так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности председателя «республики» Дениса Пушилина.

Сегодня, 7 сентября, стало известно, что место ликвидированного главаря «Донецкой народной республики» Александра Захарченко, занял Денис Пушилин.

В сети бурно отреагировали на данную новость, пожелав новому руководителю «банановой республики» скорой смерти, а также назвали его деб*лом.

На странице российского «Настоящего времени» в Facebook под новость о назначении Пушилина появились комментарии, в которых пользователи сети обсудили, сколько продержится новый глава на своем месте. «Пушилин должен при себе клей держать на всякий случай. Если вдруг разлетится на кусочки, чтобы быстро склеили», «Делайте ваши ставки, господа. В лифте или в кабаке?», «Источник власти — Кремль, а кто не согласен — сгорает на работе».

На назначения главой «ДНР» Пушилина отреагировал и известный журналист Роман Цимбалюк.

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«Прикольно, но в Москве выбрали самого слабого, не пользующего авторитетом, но послушного Пушилина. Захарченко (убитый экс-главарь "ДНР". — Ред.) всегда ревновал, что его Москва поддерживает и тягает на переговоры в Минск, думал даже обнулить, но обнулили его», — рассказал журналист.

«Если кто-то выглядит как д*бил и говорит как д*бил, то он таки д*бил!» — не постеснялась в выражениях Людмила Рачкова, которая прокомментировала соответствующий пост.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на ТАСС, так называемый «народный совет «ДНР» назначил временно исполняющим обязанности председателя «республики» Дениса Пушилина. Кроме того, информационные ресурсы террористов сообщают, что на 11 ноября назначены «внеочередные выборы председателя «ДНР» и парламента».