Депутаты изменили календарный план первой сессии парламента

За это решение проголосовали 252 из 299 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады Павел Пинзеник отметил, что такие изменения вызваны тем, что по предложению Согласительного совета парламента предложено не делать каникул между первой и второй сессией.

Постановлением предусмотрено завершить сессию 3 февраля в день открытия второй сессии.

По его словам, также соответствующие изменения необходимы в связи с тем, что парламент решил продлить работу над проектом бюджета и законопроектами, связанными с бюджетом, предусмотрев принятие бюджета в целом 30 декабря.

Изменениями предусмотрено, что завтра, 24 декабря, Рада будет работать в комитетах, комиссиях и фракциях, а 30 декабря состоится пленарное заседание для принятия решения о государственном бюджете Украины на 2015 год.

16 января запланирован час вопросов к правительству и пленарное заседание. Он сообщил, что неделя с 19 по 23 января 2015 года - работа в комитетах, фракциях и группах. Неделя с 26 по 30 января - работа с избирателями.

Первая сессия будет завершена не 16 января 2015 года, а 3 февраля 2015 года - в день открытия второй сессии.

Также постановлением предусмотрено, что пленарные заседания Рады сзываются в случае необходимости председателем парламента "по мере потребности". Спикер на протяжении суток должен проинформировать депутатов в случае созыва заседания.

Кроме того, ВР решила, что в субботу, 27 декабря, будет работать в комитетах, фракциях и группах, а 28 декабря - в воскресенье - будет пленарное заседание.