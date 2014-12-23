Филатов сообщил о госпитализации Яроша
15:15, 23 декабря 2014Политика
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Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош находится на профилактическом лечении.
REUTERS
Об этом написал в Facebook депутат Верховной Рады Борис Филатов.
«Ярош уже неделю в госпитале», - написал он.
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Пресс-секретарь Яроша Артем Скоропадский подтвердил информацию о госпитализации и сообщил, что лидер «Правого сектора» находится на профилактическом лечении, сообщает Lenta.ru.
«Когда его выпишут я не знаю, но по телефону он и так решает все рабочие вопросы», — отметил Скоропадский.
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