Филатов сообщил о госпитализации Яроша

Об этом написал в Facebook депутат Верховной Рады Борис Филатов.

«Ярош уже неделю в госпитале», - написал он.

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Пресс-секретарь Яроша Артем Скоропадский подтвердил информацию о госпитализации и сообщил, что лидер «Правого сектора» находится на профилактическом лечении, сообщает Lenta.ru.

«Когда его выпишут я не знаю, но по телефону он и так решает все рабочие вопросы», — отметил Скоропадский.