Ющенко в целом доволен, но цена в 321 доллар его ”настораживает”

Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО настораживает появление цены в 321 доллар за тысячу кубометров газа в договоренностях между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Брюсселе.

В.ЮЩЕНКО, в целом, выразил удовлетворение содержанием договоренностей, достигнутых во время переговоров в Москве. Он отметил, что эти договоренности отвечают ранее достигнутым договоренностям на уровне президентов Украины и РФ. «Но есть несколько нюансов, которые необходимо воспринять и понять», - сказал Президент, добавив, что это касается появления новой цены в 321 доллар.

Он заявил, что этой суммы не было в его договоренностях с Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

В.ЮЩЕНКО заметил, что переговорная команда объясняет это замещением, а также тем, что эта цена не будет фигурировать в последующих украинско-российских отношениях. «Меня это настораживает, потому что это является прецедентом», - заявил В.ЮЩЕНКО, добавив, что в этом вопросе будет очень важным мнение законодателей и экспертов.

Кроме того, Президент назвал важным направлением переговорного процесса с Россией перспективу последующих отношений. В частности, по его словам, это касается недавнего заявления о намерении повысить цену средне- и центральноазиатского газа в 2009 году.

"Эти две позиции требуют отдельного внимания правительства и переговорной группы, которая сегодня ведет нормальный, здоровый диалог в России", - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Нам нужно рассчитаться, и выйти из этого надуманного газового противостояния», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, 12 марта министр топлива и энергетики в оппозиционном правительстве Юрий БОЙКО заявил о наличии контракта между «Нафтогазом Украины» и «РосУкрЭнерго» на поставки 1,5 млрд. куб. м газа в январе-феврале 2008 года по цене 321 доллар за тысячу кубометров. Он продемонстрировал журналистам контракт между «Нафтогазом Украины» и «РосУкрЭнерго», датированный 6 марта. При этом в контракте со стороны «Нафтогаза Украины» стоит подпись первого заместителя председателя правления компании Игоря ДИДЕНКО.

В Кабинете министров и «Нафтогазе Украины» 11 марта утверждали, что контракта от 6 марта между НАК «Нафтогаз Украины» и «РосУкрЭнерго АГ» не существует.

12 марта в комментариях СМИ представители НАК «Нафтогаз Украины» согласились с тем, что контракт есть, но не признали его действующим.

Сегодня, 13 марта, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА сегодня, 13 марта, подписали Соглашение о развитии отношений в газовой сфере. В соответствии с Соглашением, с марта по декабрь 2008 года в Украину будет поставлен газ центрально- и среднеазиатского происхождения в объеме не менее 49,8 млрд. куб. м по цене 179,5 долл. за тыс. куб. м. Покупателем газа на границе с Украиной будет НАК «Нафтогаз Украины».

При этом поставки среднеазиатского газа в январе-феврале в объеме 5,2 млрд. куб. м будут полностью оформлены и оплачены по контрактам «РосУкрЭнерго» и «УкрГаз-Энерго».

Дополнительно к объемам центрально- и среднеазиатского газа НАК «Нафтогаз Украины» оформит с «РосУкрЭнерго» контракт купли-продажи российского газа, поставленного в Украину в январе-феврале 2008 года по базовой цене 315 долл. за тыс. куб. м, расчеты по которому могут быть осуществлены путем возврата соответствующих объемов газа.