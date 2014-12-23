Разработка программы интеграции Украины в НАТО продолжается – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время совместной пресс-конференции с первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

Министр напомнил, что сегодня Украина избавилась от установленного ранее внеблокового статуса.

"Сейчас мы имеем все механизмы и формы обеспечения нашей национальной безопасности... Для того чтобы пройти путь в направлении евроатлантической интеграции, нам нужно осуществить реформы. Значительная часть, и, я бы сказал, большинство из которых также соответствуют тому, что мы должны сделать по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - сказал Климкин.

"Мы сегодня работаем с союзниками и секретариатом НАТО по отработке новой годовой национальной программы, где будут полностью всеобъемлюще представлены эти реформы", - подчеркнул Климкин.

Министр добавил, что будут согласованы логика и временные сроки для внедрения этого плана, и Украина последовательно будет его внедрять.

Читайте такжеОтмена внеблокового статуса является "выбором в пользу свободы и безопасности" – Климкин"И достижение всех - я подчеркиваю - всех стандартов, необходимых для реформы не только безопасности и оборонного сектора, который имеет безусловный приоритет, а всех стандартов, которых должна достичь демократическая страна для достижения евроатлантической интеграции, будет нашим ключевым приоритетом", - сказал Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, Верховная Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса Украины.