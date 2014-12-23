Митингующие пытались прорваться в Раду, депутаты успокаивают людей

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты Борислав Береза и Антон Геращенко убеждают митингующих - участников так называемого «Финансового майдана» не жечь шины и не предпринимать других радикальных действий.

Депутаты убеждают, что парламент сейчас работает продуктивно и поэтому не стоит срывать его работу.

В частности, Геращенко предложил обсудить решение вопроса валютных кредитов на заседании профильного парламентского комитета с участием заемщиков, оказавшихся в трудном положении.

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Береза пообещал митингующим, что уже сегодня поднимет их проблемы на заседании ВР.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сегодня в правительственном квартале проходит несколько митингов.

Был момент, когда наиболее активные протестующие попытались прорвать кордон правоохранителей и подойти к входу в здание Верховной Рады. В связи с этим возникла потасовка между митингующими и сотрудниками милиции. Сейчас общественный порядок восстановлен.

В настоящее время акции проходят спокойно.