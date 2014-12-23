Лавров назвал отказ Украины от внеблокового статуса "контрпродуктивным"

Как сообщает ТАСС, об этом заявил журналистам глава МИД Сергей Лавров, отметив, что для выхода из кризиса необходимо наладить диалог с юго-востоком страны.

"Это контрпродуктивно. Это только нагнетает конфронтацию и создает иллюзию, что путем принятия таких законов можно урегулировать глубокий внутригосударственный кризис в Украине", - считает он.

"Нет другого пути, как конституционная реформа с участием всех регионов, всех политических сил Украины, способных поставить правильный тон", - считает Лавров.

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По его словам, в апреле текущего года руководство Украины подписалось под обязательством начать такую реформу.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, Верховна Рада Украины приняла президентский Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости» (№1014-3). За это решение проголосовали 303 народных депутатов из 369 зарегистрированных в сессионном зале.

В НАТО заявили, что уважают решение Верховной Рады отменить внеблоковый статус Украины и подтвердили, что Украина может быть членом организации в случае, когда выполнит необходимые требования и если этого захочет.