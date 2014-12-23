Митинг профсоюзов возле Кабмина разошелся

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, на площади Конституции возле парламента остаются около 1 тыс. митингующих. Это в основном кредиторы и заемщики банков. Их основное требование - принять закон, который бы позволял валютным заемщикам платить свои кредиты по курсу значительно ниже, чем сегодняшний.

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Как сообщал УНИАН, представители ФПУ и отраслевых профсоюзов сегодня на акциях возле ВР и Дома правительства требовали от властей отказаться от урезания расходов на социальную сферу, здравоохранение и образование.