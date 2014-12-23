Под Кабмином начал собираться митинг, улица Грушевского остается перекрытой (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время возле Здания правительства находится уже около 1 тыс. человек, которые прибыли от здания парламента.

Улица Грушевского является заблокированной для движения автомобилей от Дома правительства до улицы Липской.

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Ожидается, что правительство в 12.30 представит в Верховной Раде проект госбюджета на 2015 год и изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.