Под Кабмином начал собираться митинг, улица Грушевского остается перекрытой (фото)
11:31, 23 декабря 2014Политика
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Значительная часть митингующих - членов Федерации профсоюзов Украины и отраслевых профсоюзов покидает площадь Конституции и движется к зданию правительства.
Улица Грушевского является заблокированной / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время возле Здания правительства находится уже около 1 тыс. человек, которые прибыли от здания парламента.
Улица Грушевского является заблокированной для движения автомобилей от Дома правительства до улицы Липской.
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Ожидается, что правительство в 12.30 представит в Верховной Раде проект госбюджета на 2015 год и изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.
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