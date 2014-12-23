Украина будет в НАТО и в Евросоюзе, это неизбежный процесс - министр обороны Польши

Об этом сказал глава Минобороны Польши Томаш Семоняк в эфиреRadio Zet.

"Декларация президента Порошенко об отказе от внеблокового статуса является очень важной. Думаю, это был первый шаг, и дождемся времени, когда Украина будет в НАТО" - считает министр.

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Он подчеркнул, что НАТО должно быть открытым для новых членов и для Украины в частности,сообщает Украинская правда.

"Украина должна выполнить стандарты, а прежде всего украинское общество должно стремиться к членству в НАТО. Никто на свете не имеет права это блокировать. Думаю, это неизбежный процесс, и Украина будет в НАТО и в ЕС", - уверен Семоняк.

Кроме того, министр обороны Польши положительно оценил роль президента Беларуси в переговорах по урегулированию конфликта в Украине, но говорить о евроатлантической интеграции Беларуси пока очень рано, потому что это вопрос демократии и прав человека.

"Президент Лукашенко видит, в какую сторону идет политика Путина, и такие страны как Казахстан, Беларусь не без оснований могут бояться того, что станут следующими жертвами вслед за Украиной", - сказал глава Минобороны Польши.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, чтоУкраина может способствовать развитию отношений Беларуси со странами ЕС в рамках Восточного партнерства.