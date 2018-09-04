Украина добровольно внесла в бюджет Совета Европы $400 тысяч - Климкин

Глава МИД Павел Климкин заявил, что РФ продолжает финансовый шантаж Совета Европы и не платит взносы в эту организацию.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Украина сделала взнос в бюджет Совета Европы в размере 400 тыс. долларов.

Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

"Сегодня Украина сделала добровольный взнос в бюджет Совета Европы в размере 400 тыс. долларов. Россия использует против СЕ финансовый шантаж. В это сложное время организация нуждается в поддержке. Присоединяйтесь к нам, иначе СЕ больше не будет защищать свои ценности и принципы", - заявил Климкин.

Как говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при Совете Европы в социальной сети Facebook, Киев впервые сделал добровольный взнос в бюджет Совета Европы.

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"Финансовая ситуация в СЕ резко ухудшилась в 2017 году, когда Российская Федерация использовала финансовый шантаж организации и в нарушение своих международно-правовых обязательств отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы до тех пор, пока не будет восстановлено полноценное участие ее делегации в Парламентской ассамблее совета Европы", - отметили в представительстве.

"Этот шаг поставил организацию в особо трудное положение, поскольку в течение последнего десятилетия бюджет Совета Европы формировался в условиях сокращения бюджетных расходов в большинстве государств-членов", - отметили украинские дипломаты.

В связи с этим, правительство Украины решило финансово поддержать Совет Европы.

"Мы сделали добровольный взнос в дополнение к своим обязательным платежам в бюджет. Деньги будут использованы в сферах сотрудничества, которые являются приоритетными как для Совета Европы, так и в контексте сотрудничества с нашим государством", - говорится в сообщении.

В частности, Украина профинансировала такие направления сотрудничества, как функционирование Европейского суда по правам человека, борьба с коррупцией и отмыванием денег, предотвращение пыток, борьба с расизмом и нетерпимостью, интеграция ромов и кочевников в общество, защита меньшинств, развитие равноправия женщин и мужчин, защита культурного наследия и защита журналистики и безопасность журналистов.

"В сложный период современной истории Украины мы стали получателем помощи со стороны Совета Европы. Я рад, что сегодня Украина стала донором такой помощи. Это акт солидарности Украины с Советом Европы в темные для организации времена, когда испытывается на прочность ее способность защищать собственные ценности и принципы", - отметил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С тех пор РФ фактически бойкотирует заседания Ассамблеи и требует восстановления ее прав в полном объеме.

В июне 2017 года Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до восстановления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

В Страсбурге в январе 2018 года проходила зимняя сессия ПАСЕ. Вице-президент ассамблеи Владимир Арьев заявил, что в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

23 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не будет платить взносы в Совет Европы, пока ее права в ПАСЕ не будут восстановлены. Тогда председательствующий в Комитете министров Совета Европы министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен предупредил, что неуплата Россией членских взносов в Совет Европы приведет к серьезным последствиям.