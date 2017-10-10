Генсек Совета Европы призвал "поддаться на шантаж" России и вернуть ее в ПАСЕ – нардеп

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд призывает вернуть представителей РФ в сессионный зал Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Об этом народный депутат Украины Владимир Арьев написал в Facebook.

«К нам в группу ЕНП (Европейская народная партия - УНИАН) пришел генсек СЕ Турбьёрн Ягланд и с открытым забралом заявил, что после отказа России делать членские взносы перед организацией два выхода - сохранить ценности или сохранить сам Совет Европы. Итак, имеем попытку высшего руководителя СЕ убедить поддаться на прямой шантаж», - отметил депутат.

«Поскольку без ценностей защиты демократии и прав человека СЕ превратится в бла-бла-клуб по интересам, я и другие члены украинской делегации вместе с грузинами и литовцами дали жесткий ответ Ягланду. Мы даже предупредили, что в этом клубе тогда будет нечего делать», - отметил Арьев.

Однако, по его словам, в группе социалистов многие считают, что необходимо «сдаваться и продать индульгенцию за возобновление финансирования».

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По мнению Арьева, «именно этими процессами и объясняется попытка наезда на Украину через закон об образовании», поскольку «наше государство выступает против российского коррупционного влияния». «Все старожилы Совета Европы четко отметили особую политическую подоплеку этого вопроса», - заявил депутат.

«Однако текущие и еще не законченные выборы президента ПАСЕ, а именно большая поддержка давнего борца против путинского режима литовца Эмануэлиса Зингериса показала, что количество тех, кто готов стоять на защите ценностей, а не торговать ими, все еще весьма велико в Совете Европы. Поэтому поборемся!», - подчеркнул Арьев.

Как сообщал УНИАН, Россия отказалась платить членские взносы в Совет Европы за 2017 год до возобновления полномочий ее делегации в ПАСЕ.

Председательствующий на осенней сессии ПАСЕ и.о. президента ассамблеи сэр Роджер Гейл назвал беспрецедентным вызовом отказ РФ платить взносы.