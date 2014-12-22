​Боевики продолжают обстреливать донецкий аэропорт

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook. «В зоне АТО продолжаются факты нарушения режима «тишина» боевиками незаконных вооруженных формирований. В течение сегодняшнего дня они продолжали обстреливать позиции украинских войск», - подчеркивает пресс-центр.

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В частности, как говорится в сообщении, утром террористы обстреляли из стрелкового оружия новый терминал Донецкого аэропорта, а позже Станично-Луганское, Гранитное и в районе Новоселовки Второй.

Кроме того, неподалеку от Сокольников боевики вели огонь по позициям украинских войск из минометов. Также на луганском направлении бандформирования применили противотанковые управляемые ракеты.

Террористы осуществили обстрел из стрелкового оружия Чернухино, а из гранатометов - Никишино, констатировали в штабе АТО.