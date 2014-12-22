Боевики 193 раза атаковали силы АТО после объявления режима «тишины»
10:16, 22 декабря 2014Армия
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Боевики 4 тыс. 376 раз обстреляли позиции украинских военных с момента провозглашения режима прекращения огня и 193 раза - после объявления режима «тишины».
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. начальника управления прессы и информации Министерства обороны Валентин Буряченко.
Читайте такжеБоевики в панике убегали после неудавшейся атаки на Донецкий аэропорт – штаб АТО"С начала объявления режима прекращения огня с 18:00 5 сентября боевики незаконных вооруженных формирований осуществили 4 тыс. 376 обстрелов позиций силовых структур Украины. С 10:00 9 декабря, с момента начала режима «тишины», незаконные вооруженные формирования осуществили 193 обстрела силовых структур Украины", - сообщил Буряченко.
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