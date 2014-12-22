Боевики 193 раза атаковали силы АТО после объявления режима «тишины»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил и.о. начальника управления прессы и информации Министерства обороны Валентин Буряченко.

Читайте такжеБоевики в панике убегали после неудавшейся атаки на Донецкий аэропорт – штаб АТО"С начала объявления режима прекращения огня с 18:00 5 сентября боевики незаконных вооруженных формирований осуществили 4 тыс. 376 обстрелов позиций силовых структур Украины. С 10:00 9 декабря, с момента начала режима «тишины», незаконные вооруженные формирования осуществили 193 обстрела силовых структур Украины", - сообщил Буряченко.