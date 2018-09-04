Каждый год из Украины за границу выезжает около миллиона украинцев - Климкин

Глава внешнеполитического ведомства считает, что такая негативная тенденция в ближайшее время сохранится.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивает, что каждый год из Украины за границу выезжает около 1 миллиона граждан Украины.

Об этом дипломат сказал в эфире одного из общеукраинских телеканалов.

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“У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно миллион украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что, к сожалению, эта тенденция в ближайшее время сохранится”, - заявил Климкин.

Также он привел последние имеющиеся статистические данные относительно тех украинцев, которые проживают в Польше. “Это 1 миллион 400 тысяч украинцев”, - сказал Климкин.

“Во Вроцлаве говорят, что там польский и украинский, если не 50 на 50, но так уже 30 на 70 (процентов)”, - добавил он.