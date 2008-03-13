Ющенко поехал в Бельгию, а оттуда - в Польшу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО начал рабочий визит в Королевство Бельгия.

Как сообщал УНИАН, главная цель визита - участие в саммите Европейской Народной Партии.

Программой визита также запланирована встреча главы Украинского государства с Генеральным секретарем Совета ЕС, Верховным представителем ЕС по вопросам Общей внешней политики и политики безопасности ЕС Хавьером СОЛАНОЙ. Ожидается, что во время проведения саммита ЕНП В.ЮЩЕНКО встретится с канцлером Германии Ангелой МЕРКЕЛЬ и обсудит вопрос евроатлантической интеграции Украины в контексте заявки Украины о присоединении к ПДЧ.

Также на сегодня в Брюсселе запланирована встреча В.ЮЩЕНКО с премьер-министром Республики Польша Дональдом ТУСКОМ.

По данным пресс-службы главы государства, планируется, что в ходе пребывания в Брюсселе В.ЮЩЕНКО ознакомит европейских коллег с развитием внутриполитической ситуации в Украине, а также с ситуацией, которая сложилась вокруг поставок природного газа в Украину и его транзита в европейские страны. Также будет затрагиваться вопрос относительно обустройства украинско-польской границы.

Сегодня вечером Президент отбудет в Республику Польша, где будет находиться 13-14 марта с рабочим визитом.