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Порошенко вечером соберет на Банковой руководителей парламентских фракций и групп

15:02, 03 сентября 2018
Политика
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Президент созывает руководителей парламентских фракций и групп / УНИАН

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

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"Изменения в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть приняты Верховной Радой максимально быстро, считает президент Петр Порошенко. Поэтому перед началом очередной сессии глава государства пригласил на встречу руководителей парламентских фракций и групп", - отметил он.

По словам Цеголко, встреча состоится сегодня вечером в Администрации президента, на ул. Банковая.

Ранее представитель президента в ВР Ирина Луценко сообщила, что Порошенко внесет в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического направления развития государства. 

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Теги: #Рада#Порошенко