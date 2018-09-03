Порошенко вечером соберет на Банковой руководителей парламентских фракций и групп

Президент планирует обсудить изменения в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО.

Сегодня вечером президент Украины Петр Порошенко проведет встречу с руководителями парламентских фракций и групп.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

Читайте такжеВР может в октябре-ноябре рассмотреть избирательный кодекс и отмену депутатской неприкосновенности - Парубий

"Изменения в Конституцию относительно дальнейшей европейской интеграции Украины и вступления в НАТО должны быть приняты Верховной Радой максимально быстро, считает президент Петр Порошенко. Поэтому перед началом очередной сессии глава государства пригласил на встречу руководителей парламентских фракций и групп", - отметил он.

По словам Цеголко, встреча состоится сегодня вечером в Администрации президента, на ул. Банковая.

Ранее представитель президента в ВР Ирина Луценко сообщила, что Порошенко внесет в Верховную Раду проект изменений в Конституцию в части закрепления европейского и евроатлантического направления развития государства.