"Мы готовы всячески содействовать": Россия приписала себе "решающую роль" в выработке Минских соглашений

Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия готова к "компромиссам" по вопросам Украины и Сирии, однако ждет смены власти в Украине.

Министр иностранных дела РФ Сергей Лавров заявил, что Россия сыграла решающую роль в выработке Минских соглашений и ждет смены власти в Украине для их реализации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава МИД сказал в ходе встречи со студентами Московского государственного института международных отношений.

«Мы сыграли решающую роль в выработке Минских договоренностей, которые остаются единственным путем преодоления кризиса на востоке Украины. Мы готовы этому всячески способствовать. К сожалению, не только от нас зависит достижение урегулирования на основе минского комплекса мер», - отметил Лавров.

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«Едва ли до выборов в Украине киевские власти смогут изменить свою полностью деструктивную линию на саботаж и подрыв всего того, о чем договорились лидеры России, Германии, Франции и Украины в феврале 2015 года», - добавил он.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия готова к «компромиссам» по вопросам Украины и Сирии.

Он отметил, что неясно, почему США хотят наказать Россию за кризис на востоке Украины. «Это касается и урегулирования международных кризисов, международных конфликтов: будь то на Ближнем Востоке, на севере Африки, в Украине - конфликт, который США в общем-то при администрации Обамы активно сформировали и сохраняют сейчас в разогретом состоянии, прежде всего, чтобы у нас, на наших границах были раздражители», - заявил Лавров.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что убийство в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей.