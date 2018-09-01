В Госдуме РФ заявили, что убийство Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей

Спикер Госдумы РФ считает, что "было бы правильно, чтобы Парламентская Ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся".

Убийство в Донецке главаря "ДНР" Александра Захарченко "обнуляет" смысл Минских договоренностей, заявил спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин.

"Это беспредел, что обнуляет все те шаги, которые уже несколько лет делают Россия и мировое сообщество для прекращения войны на юго-востоке Украины", - сказал Володин журналистам, передает российский "Интерфакс".

Он добавил, что "было бы правильно, чтобы Парламентская Ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся".

Спикер Госдумы сказал, что "киевские власти, с одной стороны, заявляют о необходимости реализации минских соглашений и выступают за мирное урегулирование ситуации в ДНР и ЛНР, с другой - террористическими методами избавляются от законно избранных представителей власти в Донбассе".

Читайте такжеБомба в светильнике: СМИ раскрыли подробности ликвидации Захарченко (видео)

Отметим, что по информации Службы безопасности Украины, главарь террористов стал жертвой междоусобных войн или российских спецслужб.

Напомним, что 31 августа в ресторане "Сепар" в оккупированном Донецке прогремел взрыв. В результате был убит главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.