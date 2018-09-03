Россия готовится на Азове к блокированию украинских портов уже в Черном море – эксперт

По мнению эксперта-международника, Российская Федерация на Азовском море во многом отрабатывает варианты блокировки Черного моря - именно той части, которую контролирует Украина.

Россия может повторить в Черном море сценарий блокады украинских морских портов, который сейчас военные корабли РФ отрабатывают в Азовском море.

Об этом заявил эксперт по международным вопросам Андрей Каракуц, передает «Обозреватель». По его мнению, если Кремль решится на такой шаг, то навлечет на себя серьезные последствия.

"Российская Федерация на Азовском море во многом отрабатывает варианты блокировки Черного моря - именно той части, которую контролирует Украина. В отличие от Азовского моря, куда не могут зайти большие военные корабли из-за его статуса, и из-за того, что это небольшое море, в Черном море такой сценарий вызовет гораздо более серьезные последствия", - подчеркнул эксперт.

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Каракуц напомнил, что в Черном море есть несколько стран-членов НАТО, в том числе Румыния, Болгария, Турция.

"Если начнут блокировать фарватер, который ведет к черноморским портам Украины, мы сможем увидеть определенную реакцию. Эта реакция наблюдается путем военных учений, которые проходят при участии стран НАТО, включая "Си Бриз". Также мы это видим на примере того, что Соединенные Штаты помогают нам строить военную инфраструктуру, а именно - морскую, на побережье Черного моря", - отметил эксперт.

"Конечно, мы ожидаем сейчас каких-то поставок кораблей, военных катеров, которые тоже могут усилить наш военный потенциал", - добавил он.

Также Каракуц напомнил, что Госдеп США осудил действия России в Азовском море.

"Это линия Госдепа, чтобы давить на Российскую Федерацию. Это уже не первое такое заявление. В середине августа было заявление о том, что РФ не должна ограничивать судоходство в Азовском море... Такие заявления могут стать поводом для обращений к международным организациям, которые защищают морское судоходство. В данном случае позиция США является благоприятной, и давление, которое мы можем делать вместе, будет весьма полезным", - считает эксперт.