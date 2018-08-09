"Живем на пороховой бочке": волонтер рассказала о ситуации у берегов Мариуполя

По словам мариупольского активистки, существует проблема с реакцией властей на ситуацию в Азовском море.

Российские корабли в Азовском море возле Мариуполя готовы в любой совершить нападение.

Об этом рассказала волонтер и активистка из Мариуполя Галина Однорог, говорится в материале Радио Свобода.

Активистка отмечает, что каждая провокация может перерасти в военное столкновение.

«Российские корабли ходят совсем рядом, готовы в любой момент напасть с моря. Каждая провокация может перерасти в войну. Мы живем на пороховой бочке», – сказала она.

Российские пограничники, которые являются частью ФСБ, задерживают украинских рыбаков и обвиняют их в том, что они ловят рыбу в российской эксклюзивной экономической зоне. По украинским официальным данным, только с мая подобные обвинения предъявили 148 украинским и иностранным торговым судам.

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Худшее для Украины, по словам представителя охранников морской границы Артема Полякова, то, что Россия может делать это безнаказанно, не только опираясь на военную силу, но и на соглашение с Украиной от 2003 года, подписанное Леонидом Кучмой. Согласно нему, Азовское море является внутренним морем Украины и России и на него не распространяются международные конвенции. Несмотря на войну, эта сделка и ныне действующая, и украинское руководство, по словам главного украинского пограничника Олега Слободяна, не хотело бы ее отмены, потому что опасается, что это могло бы спровоцировать Россию.

Украинская власть, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, считает ситуацию «стабильной», хоть министр и признает падение на 10% заходов кораблей в Мариуполь и соседний Бердянск. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервью «5-у каналу» заявила, что жалоб от собственников не поступало, поэтому «вопрос Азова» имеет «искусственно созданное обострение в информационном поле», а россияне имеют полное право останавливать гражданские суда для досмотра.

Людей в Мариуполе такая позиция Киева удивляет и разочаровывает. «Есть проблема с реакцией власти, то есть с ее отсутствием», – отметила Галина Однорог.