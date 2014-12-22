Минобороны утвердило программу реформирования, разработанную волонтерами - Бирюков

Минобороны утвердило рабочий вариант реформы ведомства, который разработали волонтеры.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер Юрий Бирюков, передает Украинская правда.

По его словам, разработанная волонтерами "концепция реформы принята как рабочая версия, теперь начинается доработка и создание тестовых алгоритмов".

Бирюков рассказал, что Минобороны, Генштаб и волонтеры готовят новую выставку образцов экипировки "с привлечением всех известных нам производителей".

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"По результатам анализа будут выбраны 3-4 варианта, которые должны предоставить, повзводно, для тестов (за счет производителя). И затем будут приниматься соответствующие решения. Нет! Не производитель будет избран, а модель, текстура, ткань, фасон, качество", - сообщил он.

По его словам, в понедельник подписали меморандум о сотрудничестве уже с третьей международной аудиторской компанией из "большой четверки" KPMG.

"На этот раз задача совсем новая: разработка законопроекта о частно-государственном партнерстве в военно-промышленном комплексе", - рассказал Бирюков.

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Он также сообщил, что аудиторы PricewaterhouseCoopers уже представили результаты проверки предприятий, "которые входят в орбиту МО".

"Грядет новое подписание - уже более плотного аудита 15-ти наиболее важных предприятий. Куча денег? Миллионы? Да, будет дорого. Только оплачивать это будет не правительство, а правительство одной очень дружественной нам страны", - заверил Бирюков.