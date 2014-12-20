Украинские военные и волонтеры помогают мирному населению на Донбассе (фоторепортаж)

Украинские военные вместе с волонтерами предоставили гуманитарную помощь ветеранам войны и людям с инвалидностью в Марьинке Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

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"Украинские военнослужащие никогда не оставят в беде народ, который они защищают", - отмечается в сообщении.