Украинские военные и волонтеры помогают мирному населению на Донбассе (фоторепортаж)

10:59, 20 декабря 2014
Общество
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Военнослужащие передали продукты жителям населенных пунктов, которые расположены на линии размежевания позиций украинского войска и террористических группировок Донбасса.

Військові передали жителям гуманітарну допомогу / Міноборони

Украинские военные вместе с волонтерами предоставили гуманитарную помощь ветеранам войны и людям с инвалидностью в Марьинке Донецкой области.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook.

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"Украинские военнослужащие никогда не оставят в беде народ, который они защищают", - отмечается в сообщении.

Сообщение by Министерство обороны Украины.

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