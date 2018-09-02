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ГПУ закроет дело против главаря "ДНР" Захарченко (видео)

12:53, 02 сентября 2018
Политика
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Луценко закроет производство против Захарченко / фото УНИАН

Об этом сообщил в субботу генпрокурор Юрий Луценко на КПВВ "Гнутово", говорится в сюжете ТСН.

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"Будет принято процессуальное решение в уголовном производстве. Я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание нашло преступника", - сказал Луценко.

Он добавил, что не поддерживает разговоров об эмпатии и общечеловеческим ценностям в отношении экс-лидера донецких боевиков.

"Человек, который замахнулся на свою страну, который бросил миллионы людей в пучину войны и несчастий, заслужил ту смерть, которой погиб Захарченко", - считает генпрокурор.

Ранее глава СБУ Василий Грицак заявил, что решение о возможном закрытии дел Службой безопасности Украины (СБУ) относительно погибшего Александра Захарченко будет принято следователями.

Как сообщалось, 31 августа главаря боевиков ОРДО Александра Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка.

31 июля 2014 года Захарченко было сообщено о подозрении в совершении преступления,предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в связи с тем, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение подозреваемого не оказалось возможным, он был объявлен в розыск.

1 августа 2014 года суд предоставил правоохранителям разрешение на задержание "главы" ДНР для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Теги: #ГПУ#главарь ДНР#Юрий Луценко#ликвидация Захарченко