Российский пранкер Лексус подтвердил звонок Полтораку: использовал «аудио-робота» Порошенко

По словам пранкера, его звонок министру обороны был успешным.

Скандальный российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) подтвердил журналистам, что позвонил министру обороны Украины Степану Полтораку.

Как сообщает «Страна», пранкер уточнил, что общался с ним с помощью аудио-робота, созданного на основе ролика с президентом Порошенко, где последний ругается матом в разговоре по поводу «5 канала».

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Лексус также пообещал в ближайшее время выложить запись разговора с министром. По его заверениям, звонок удался.

"Полторак заикался и оправдывался, а когда мы ему предложили написать заявление об отставке - он согласился. Когда он понял, что наговорил, то решил отмыться, сделав заявление. Тем хуже для него, так как запись опубликуется раньше", - заявил Столяров.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 2 сентября российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать Министра обороны Украины Степана Полторака сделать заявление по поводу последних событий на Донбассе, однако их попытка была раскрыта.

Отмечалось, что во время разговора были сфабрикованы голоса реальных людей. Тем не менее, попытка пранка, как утверждается, была раскрыта, и провокаторов отправили «в соответствуюшем направлении» на «понятном для них языке».