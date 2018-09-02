Российские пранкеры позвонили Полтораку

Провокация была раскрыта, и пранкеры были «отправлены в соответствующем направлении».

В ночь на 2 сентября российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать Министра обороны Украины Степана Полторака сделать заявление по поводу последних событий на Донбассе, однако их попытка сходу была раскрыта.

Об этом сообщается на сайте Минобороны. Отмечается, что инцидент произошел в полночь. Во время разговора были сфабрикованы голоса реальных людей.

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«Цель такой выходки – переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных. Их попытка была сразу же раскрыта, и они, на понятном для них языке, были «отправлены в соответствующем направлении», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка. Впоследствии в "ДНР" заявили, что в результате взрыва погибло два человека, девять - пострадали.

На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО объявили, что временно исполняющим обязанности главаря боевиков ОРДО станет так называемый "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников.