Депутаты могут остаться без зимних каникул

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.

“Я думаю, что будет вполне целесообразно, если (день) завершения текущей сессии будет днем начала следующей сессии”, - подчеркнул спикер и добавил, что нельзя терять ни одного дня для решения важных вопросов.

Позже на брифинге после Согласительного совета, Гройсман подчеркнул, что ни о каких каникулах не может быть и речи.

“Я дал поручение Регламентному комитету подготовить это постановление. Мы будем работать весь январь месяц, в комитетах нарабатывать законы”, - сказал председатель ВР.

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Ранее сообщалось, что на этой неделе Рада должна отменить внеблоковый статус Украины.

Кроме того, завтра, 23 декабря, Верховная Рада должна рассмотреть для включения в повестку дня сессии представление проекта закона о государственном бюджете Украины на 2015 год