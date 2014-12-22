В составе вчерашнего "гумконвоя" РФ было 16 бензовозов – ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ.

Наблюдатели сообщают, что 19 и 21 декабря соответственно два российских конвоя пересекли украинско-российскую границу через пункт пропуска «Донецк». ОБСЕ отмечает, что это были 10 и 11 российские конвои соответственно с того момента, как наблюдатели работают на указанных пограничных пунктах пропуска.

При этом, отчитываясь о конвое, который 21 декабря в 7:45 начал прибывать на пункт пропуска, миссия отмечает, что он «состоял из 71 грузовика, 16 бензовозов, 2 сопровождающих транспортных средств, 1 логистическое транспортное средство, 1 командно-контрольная машина и машина скорой помощи». Все грузовики имели надпись «гуманитарная помощь из Российской Федерации» и «Подарки для детей Донбасса». Миссия отмечает, что во время таможенного контроля, российские таможенники и пограничники проводили осмотр грузовиков.

Согласно сообщению ОБСЕ, украинские пограничники также присутствовали при осмотре грузовиков. К 9:41 конвой покинул пропускной пункт в направлении Украины. В 20:55 конвой вернулся из Украины и был осмотрен российскими пограничниками. К 21:42 все 92 транспортных средства вернулись в РФ.

Читайте такжеРоссия уже готовится отправить следующий «гумконвой» на Донбасс после Нового годаНаблюдая за конвоем 19 декабря, наблюдатели зафиксировали 6 грузовиков. На них были надписи «Из России с любовью» и «Новый год для детей Донбасса». Грузовики были осмотрены российскими пограничниками и таможенниками. В соответствии с предоставленной российской властью информацией, грузовики перевозили «подарки, игрушки, торты и конфеты». Наблюдатели ОБСЕ не видели ни одного украинского офицера во время осмотра грузовиков россиянами. К 22:25 конвой покинул пограничный пункт и отправился в Украину. Наблюдатели не видели, чтобы этот конвой вернулся обратно в РФ.