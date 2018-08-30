Wi-Fi для всех школ: у одесского губернатора подготовили изменения к закону

В Одесской области более 99,5% школ обеспечены высокоскоростным Интернетом.

Максим Степанов передал в Кабмин свой вариант изменений в закон, которые обеспечат все школы страны высокоскоростным интернетом и Wi-Fi. Соответствующие документы он предоставил министру образования и науки Лилии Гриневич во время ее визита в Одесский регион.

«Доступ к скоростному интернету следует закрепить законодательно - для всех без исключения школ страны. Чтобы это не зависело от председателя областной или районной администрации. Достаточно просто одного управленческого решения. Поэтому мы подготовили свои предложения к законопроекту о "О среднем образовании", который разрабатывает МОН. Этот шаг не требует слишком больших средств. А его положительные последствия будут колоссальными », - подчеркнул Максим Степанов.

Он добавил, что в Одесской области более 99,5% школ обеспечены высокоскоростным Интернетом, хотя в начале 2017 таких было всего 37%. А из областного бюджета в этом году выделили около 7 млн ​​гривен, чтобы во всех школах региона был Wi-Fi.

Губернатор Одесской области, в частности, предлагает среди прочего дополнить статью 51 проекта Закона «О среднем образовании» такой частью: «С целью повышения уровня инновационной образовательной деятельности, владельцы заведений общего среднего образования обеспечивают на территориях таких заведений высокоскоростной беспроводной публичный доступ к сети Интернет ».

Напомним, инициативу по законодательному закреплению нормы о высокоскоростной Интернет и Wi-Fi председатель Одесской областной государственной администрации впервые предложил во время августовской Всеукраинской конференции «Новая украинская школа - старт реформы, участие общин», в которой приняли участие Президент Петр Порошенко, Премьер министр Владимир Гройсман и представители правительства.