Боевики дважды обстреляли позиции сил АТО на северо-востоке от Мариуполя
12:05, 08 декабря 2014Политика
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Боевики за вчерашний день дважды обстреляли позиции сил Антитеррористической операции на северо-восток от Мариуполя.
Боевики обстрыляли околицы Марыуполя / 0629
Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей страничке в Facebook.
«На данный момент ситуация в городе и окрестностях остается полностью подконтрольной силам АТО, ночь прошла спокойно», - говорится в сообщении.
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«За вчерашний день террористами было совершено 2 обстрела позиций сил АТО, которые дислоцируются в северо-восточном направлении от Мариуполя. Пострадавших нет. Силами украинской артиллерии огневые точки противника были подавлены», - сообщает штаб обороны города.
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